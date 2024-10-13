宇宙船「スターシップ」を送り出した後、米テキサス州の発射台に戻るロケット「スーパーヘビー」＝13日（スペースXの中継から・共同）【ワシントン共同】米宇宙企業スペースXは13日、新型宇宙船「スターシップ」の5回目の無人飛行試験を実施した。米南部テキサス州から打ち上げ、大型ロケット「スーパーヘビー」を上空で宇宙船から分離させた上で出発地点に戻し、発射台の柱に備えた箸のような設備で挟んでキャッチすることに初