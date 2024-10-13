この作品は一部過激な表現を含むため、71話以降はウーマンエキサイトアプリでの限定公開とさせていただきます。■これまでのあらすじ学生時代に家庭教師として教えていた亜美と再会し、肉体関係を持ってしまった豪汰。妻の景子にその事実が発覚し、問い詰められると、亜美のマンションへ逃げ込む。景子は離婚を決意し、義実家や実家に協力を仰ぐものの、どちらもうまくいかず、離婚は一時的に保留となる。しかし、娘と幸せに暮らす