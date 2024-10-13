狭心症の病状悪化で冠動脈バイパス手術を受け、療養中だったフォークシンガーの松山千春（68）が10月13日放送のラジオ番組『松山千春ON THE REDIO』（FM NACK5）で復帰した。【写真】白Tシャツ姿で帽子を高く上げ笑顔でカメラ目線の松山千春（2018年）。他、丁寧に対応する松山千春のアザーカット約5週間ぶりに収録に参加した松山は、番組の冒頭で「9月1日以来、またまたマイクの前に立たせて頂くことになりました。無事に手