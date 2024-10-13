サッカー日本代表は１３日、さいたま市内で１５日の２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選・オーストラリア戦（埼玉）へ向けて練習を行った。練習後に取材に応じたＤＦ長友佑都は、１０日の中国戦に勝利（３〇１）したオーストラリアに「前回僕らが最終予選で負けて崖っぷちになった時の緊張感というか、この前の中国戦で（それが）かなりオーストラリアの選手から伝わってきた。非常にそこが怖い部分」と警戒を示した。前回の
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