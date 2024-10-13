■これまでのあらすじ主人公・しろみは、彼氏ユウの母親からの嫌がらせに耐えかねてしばらく距離を置きましたが、数年後に再会し結婚します。風水にのめり込んだ義母は、度々トラブルを起こし警察沙汰になることも。義父は義母の部屋から万引きした大量の雑貨を見つけ、店に謝罪に行きますが義母は反省せず、ユウに会えない寂しさから盗ったと泣き出します。店主は義母には心の問題があるのではと提言し、義父も精神科の受診を勧め