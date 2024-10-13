ラーメンなどの麺料理や、納豆、チヂミなど、さまざまな料理で活躍する長ネギ。そこで今回ご紹介するのは、「冷凍長ネギ」を簡単にみじん切りできちゃうワザ！ 長期保存はもちろんですが、包丁を使わずにみじん切りを用意できるので、時短にもなるんです。袋の上から力を加えるだけ1. まず、長ネギをスライスして、冷凍用の密閉式ポリ袋に入れます。このとき、平らに広げておくのがポイント。このまま使うこともできますし、みじん