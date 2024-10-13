パリ五輪柔道団体銀メダルのウルフ・アロンが１１日放送のフジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。聞かされていない五輪選手間のＬＩＮＥグループの存在を知り、パニックになった。この日は、フェンシングサーブル女子団体銅の江村美咲や陸上短距離の桐生祥秀らが集まり「メダリストと飲んで色々聞いた夜」が放送された。江村が自らのエピソードトークの中で「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮのＬＩＮＥグループがあるじゃないですか