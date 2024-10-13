プロ野球・阪神タイガースの次期監督に球団ＯＢの藤川球児氏（４４）が就任することが分かった。藤川氏の内諾を得ているといい、球団幹部は「勝ち続けることと若手育成の観点から選んだ」と語った。近く発表される予定。阪神は１３日、クライマックスシリーズで敗退。岡田彰布（あきのぶ）監督（６６）は今季で退任する。藤川氏は１９９９年、高知商高（高知）からドラフト１位で阪神に入団。２００５年、当時指揮を執った岡田