狭心症の病状悪化で冠動脈バイパス手術を受けたフォークシンガーの松山千春（68）が13日、FM NACK5「松山千春ON THE REDIO」（全国15局ネット）に出演し、札幌・STVラジオのスタジオから5週ぶりに復帰した。16歳の寺田心5匹のイヌを飼い、老犬介護にも取り組む将来は獣医師に番組冒頭、千春は「9月1日以来、またまたマイクの前に立たせていただくことになりました。無事に手術も終え、退院して、こうして番組が始められるこ