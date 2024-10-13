次回の行列のできる相談所は10月20日(日)21時〜21時54分放送。借りていた駐車場を勝手に使われたら、料金の一部を払ってもらえる？ペット禁止物件のルールが変わったら…？など、ご近所トラブル！さらに、堀田真由・長濱ねる、ガチャピン・ムック、双子プロレスラーの斉藤ブラザーズなどゲストからの相談も！【MC】東野幸治【ゲスト】※50音順ガチャピン斉藤ジュン斉藤レイ長濱ねるヒロミ堀田真由ムック後藤輝基滝沢カレン【弁護士