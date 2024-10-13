EXILE、三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーで俳優やモデルなど幅広い活躍ぶりを見せる小林直己（こばやし なおき）が、自身のInstagramにて、10月11日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』ダンス対決出演時のオフショットを公開した。 写真：『それSnow Manにやらせて下さい』ダンス対決オフショット ■キッズダンサー時代を知る石井杏奈との共演でも話題に！ 小林直己は「再び楽しい番組に参加させて