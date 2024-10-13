サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選のグループCで開幕から2得点12失点で3連敗の中国について、CNNインドネシアは「ゴールの米倉になっている」とする記事を掲載した。26年W杯アジア最終予選は2次予選を勝ち上がった18チームが6チームずつ3グループに分かれてホームアンドアウェーの総当たりで対戦する。各グループの上位2チームがW杯出場権を手にし、各グループの3位チームと4位チームはアジアプレーオフへ回る