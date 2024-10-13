双子俳優の斉藤祥太（38）と斉藤慶太（38）が13日配信のABEMA「ななにー地下ABEMA」（日曜後8・00）に出演し、衝撃の現在を告白した。この日は「まさかの転落…人生激変しちゃった人SP」と題し、人生転落を経験したという双子の斉藤祥太、慶太が登場。2人はかつてバラエティ―番組に引っ張りだこで、映画やドラマでは「キッズ・ウォー」「タッチ」、に出演し長澤まさみや井上真央ら人気女優と共するなど人気者だった。10