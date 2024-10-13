卓球・アジア選手権最終日（2024年10月13日カザフスタン・アスタナ）男子シングルス決勝で、世界9位の張本智和（智和企画）が同3位の林詩棟（中国）を3−1で下し、金メダルを獲得した。日本勢の金メダルは1974年の長谷川信彦以来、50年ぶりの快挙。第1セットを11−9、第2セットを11−6と連取。第3セットは4−11で落としたが、第4セットを11−5で奪った。張本は12日の3回戦を突破して世界卓球の出場権を獲得。13日の準