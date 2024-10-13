狭心症の病状悪化で冠動脈バイパス手術を受けていたシンガー・ソングライターの松山千春（68）が、13日放送のFM NACK5『松山千春 ON THE RADIO』（毎週日曜後9：00※全国15局ネット）に5週ぶりに復帰した。北海道・STVラジオのスタジオから声を届け、冒頭に「9月1日以来、またまたマイクの前に立たせていただくことになりました。無事に手術も終え退院して、こうして番組が始められることになりました。本当にありがたく思う」