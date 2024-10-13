国会議事堂（資料写真）神奈川新聞社の１３日現在のまとめでは、衆院選に県内２０小選挙区から立候補を予定しているのは計８６人。戦後の衆院選で、県内選挙区からの立候補者が最も多かった１９９６年（１７小選挙区）の計８５人を上回る可能性がある。小選挙区定数の「１０増１０減」に伴い、今回から選挙区が２増となったことや、「共闘」が整わずに野党各党が積極擁立を進めたのが要因。小選挙区制下で最少だった前回２０２