全日本プロレスのアジアタッグ選手権（１３日、静岡・キラメッセぬまづ）は、挑戦者の安齊勇馬（２５）、ライジングＨＡＹＡＴＯ（２５）組が、吉岡世起（３６）、ＭＵＳＡＳＨＩ（３４）組を破り、第１２５代王者に輝いた。勢いに乗る新世代ユニット「エルピーダ」が、新たな勲章を手にした。ＨＡＹＡＴＯが捕まる苦しい展開を強いられたが、挑戦者組が逆転。最後は安齊がギムレット（変型ボム）でＭＵＳＡＳＨＩを沈めた。