ボートレース戸田の「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第１５戦」の優勝戦が１３日に行われ、４号艇の中野希一（２５＝埼玉）が道中逆転で１着。デビューから４年６か月で初優勝を決めた。中野は４カドからコンマ１３のトップスタートを決めて１Ｍ全速ターン。その外をブン回した５号艇の前原大道とバック並走。２Ｍで差した前原がやや優勢も直線追いつくと２周１Ｍツケマイで決着をつけた。ピットに帰投すると「地