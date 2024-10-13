タレントの手越祐也が１３日、日本テレビ系のバラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」に約４年ぶりの出演を果たし、ＳＮＳが大盛り上がりとなっている。手越は旧ジャニーズ事務所在籍時、緊急事態宣言下の２０２０年の４月に外出や飲み会を開催したと報じられ、同年６月に退所、同番組を降板。しかし、先月の放送で復帰が告知され、大きな反響を呼んでいた。この日は人気企画だった?男３人祭り?に、ＭＣで「ウッチャン