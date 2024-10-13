石破茂首相が１３日にユーチューブで配信された「【衆院選２０２４】ネット党首討論」に出演し、ヒートアップする場面があった。憲法改正をテーマに議論が行われ、石破首相は「さっきからね、集団的自衛権をフルに認めたって言ってますけど。認めてません、そんなものは！」と語気を強め否定した。「ごく限定的に認めているのであって、フルに認めたんだったら、日米安全保障条約自体が変わるのです」と説明した。続けて「集