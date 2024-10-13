小林尚氏とナカハシ氏が、個別指導塾CASTDICEのYouTubeチャンネルにて、「東京一工 お買い得なのはどこだ!?」をテーマに議論を展開した。動画内で小林氏は、「旧帝大の中にちょっとした穴場学部があったりしたんですよ」と昔の状況を振り返りながら、「いまや東京一工にお買い得な学部は存在しない」と断言した。 番組内では、理系と文系に分けた観点から、5つの評価基準「難易度、年収、知名度、立地、研究と就職」に基