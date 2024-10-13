卓球アジア選手権カザフスタン・アスタナで行われている卓球のアジア選手権では、中国勢に勢いがない。女子団体決勝では、張本美和（木下グループ）に世界ランキング1位の孫頴莎が敗れるなど、日本に優勝を譲った。地元メディアは「少なくとも4つの原因がある」と、準優勝となったポイントを指摘している。「張本美和が中国女子の主力を次々と打ち負かす。女子団体の中国敗戦には少なくとも4つの原因」との見出しで記事を掲載し