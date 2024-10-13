美容や健康の情報を発信するウェブメディア「Kirei Style（キレイスタイル）」を運営するビズキ（東京都渋谷区）が、女性を対象とした「すっぴんでできること」に関する調査を実施。その結果を発表しました。「電車に乗る」がメイクの基準に？調査は2024年8月7日、20〜59歳の女性を対象に、インターネットリサーチで実施。2000人から有効回答を得ています。全回答者に「すっぴんでできること」について聞いたところ（複数回