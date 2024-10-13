◇第１２回秋季北海道選手権第２日（１３日、札幌麻生ほか）▽準決勝札幌北広島１０―２苫小牧（５回コールド）旭川大雪７―４旭川道北準決勝を行い、札幌北広島ボーイズが５番・千葉優輝（２年）の２打席連続二塁打など１２安打を放って苫小牧ボーイズに５回コールド勝ち。１０年ぶり優勝に王手をかけた。前日の２回戦（札幌豊平戦）は代打＆代走攻勢。この日はスタメン組がきっちり働き、投手を除き野手全員で１２安打を放