別府競輪のナイターG3「大阪・関西万博協賛別府市制100周年記念事業競輪」は3日目を終えた。準決10Rは梶原マークから自力にチェンジした大西貴晃が決勝進出一番乗り。「7月は初めての地元記念で準決勝まで行けた。またチャンスをもらえたし頑張りたい」の言葉通り、初日に続き2勝目をゲットして地元でうれしい初のG3ファイナル入りだ。「梶原君が頑張ってくれたし大坪さんが前を回してくれたおかげ。ケガで走れなかった