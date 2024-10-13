10月4日にみずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズの一戦で、ロッテの“フレッシュバッテリー”が、強力なホークス打線から“完璧すぎる空振り三振”を奪った瞬間が、野球ファンの間で話題となっている。【映像】“真っスラ”が炸裂した瞬間この日、先発のマウンドに上がったのは、22歳の中森俊介。一方、受けるキャッチャーも19歳の寺地隆成と、大変フレッシュなバッテリーが強力打線で