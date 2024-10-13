米宇宙企業スペースXは13日、史上最大のロケット「スーパーヘビー」と宇宙船「スターシップ」の5回目の無人飛行試験を実施した。今回はテキサス州から打ち上げたロケットを発射場に戻し、発射台に取り付けられたアームで「キャッチ」することに初めて成功。ロケットの再利用に向け、大きく前進した。打ち上げられた後、発射台に戻って「キャッチ」されるスペースXのロケット=同社の中継映像からロケットと宇宙船は米中部時間13