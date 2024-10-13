プロ野球阪神の来季監督に、ＯＢで球団本部付スペシャルアシスタントの藤川球児氏（４４）が就任する見通しであることが１３日、関係者の話で分かった。藤川氏は高知商高から１９９９年にドラフト１位で阪神入団。「火の玉」と称された豪速球を武器に２００５、０６年に最優秀中継ぎ、０７、１１年に最多セーブのタイトルを獲得した。１３年に米大リーグのカブスに移籍。レンジャーズ、国内独立リーグを経て、１６年から再び阪