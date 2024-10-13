◇セCSファーストS第2戦DeNA10ー3阪神（2024年10月13日甲子園）DeNAは打線が爆発して15安打で10得点。リーグ2位の阪神に大勝し、2連勝でCSファーストS突破を決めた。その瞬間、遠く離れた横浜でもファンが喜びを爆発させた。本拠地球場の横浜スタジアムではパブリックビューイング（PV）を実施。これまで同球場で行ったPVでは最多となる2万4234人のファンが集まった。勝利の瞬間はスタンドを埋めたファンが大歓声。