フジテレビの三上真奈アナウンサー（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。プロ顔負けの手料理を披露した。三上アナは「夜のスーパーで鴨肉を半額でゲット」とし、鴨肉のローストなどの手料理の写真をアップ。「ソースはこのへんを大雑把にまぜまぜして・ブルーベリー・バルサミコ酢・マスタード・醤油・はちみつ」とし、ソースまでも自家製であることを明かした。この投稿にフォロワーからは「テーブルの全部見てみた