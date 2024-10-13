タレントで女優の野呂佳代（40）が13日、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（48）のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCKTV」に出演し、人生で一番憧の人を明かした。野呂は「高校生の時からグラビアもやって、肩がすごく大きくて格好良くて、スタイルも良くて堂々として。バラエティーもできて女優さんもできて。ずっと憧れ」と語り、その人が女優の小池栄子（43）と語った。そんな小池が3日放送のフジテレビ「ぽか