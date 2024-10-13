女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が１３日までに自身のＳＮＳを更新。自身の写真集の蔵出しショットを披露した。８月に写真集「おかぴのぴ」（小学館刊）を発売した岡田。インスタグラムで「写真集蔵出しショットおかぴのぴねじねじ肩紐」とつづり、写真集の撮影ショットを掲載した。この投稿にフォロワーからは「色っぽい」「いきなり癒された」「最高っす」「美しすぎる」などの声が寄せられている。