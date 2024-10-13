元NEWSで歌手、タレントの手越祐也（36）が、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ」（日曜午後7時58分）に、約4年5カ月ぶりに復帰した。内村光良（60）宮川大輔（52）とイタリアで「男3人祭り」ロケ企画に参加した。一方、手越の今後の出演については、この日の番組内では言及はなかった。3人はイタリアで、うなぎ漁で使われた細長い舟を手で漕ぐレースに参加。不安定な舟に乗った手越は、バランスを崩して全身もろとも落水し、ナ