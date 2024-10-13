山の斜面に車が転落し、2人が死亡しました。13日午前11時40分ごろ、徳島県吉野川市の山中で、「軽自動車が100メートルくらい落ちています」と登山者から通報がありました。警察や消防によりますと、軽自動車は中腹の斜面に引っ掛かった状態で見つかりました。軽自動車には4人が乗っていて、そのうち48歳の男性と81歳の女性が死亡し、他の男性2人も肋骨（ろっこつ）を折るなどの重傷です。