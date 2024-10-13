クラシカルスタイルの「GB350 C」登場！ホンダは、クラシカルスタイルのロードスポーツモデル「GB350 C」を2024年10月10日に発売することを発表しました。販売店ではどんな反響があるのでしょうか。クラシックなデザインがカッコイイ！【画像】超カッコイイ！ ホンダ新型「GB350 C」を 画像で見る（13枚）GB350は「日常から遠出まで〜The Honda Basic Roadster」をコンセプトに、車体、パワーユニットともに新設計されたロー