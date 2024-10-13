第1位おひつじ座行動力が高まる活気に満ちた一週間に。健康面では運動を取り入れると吉。仕事では情熱と行動力が高まり、新しいプロジェクトやアイディアに取り組むチャンスが訪れます。自信を持って挑戦すれば成功が期待できるはず。金銭面では収入が増える可能性がありますが、無駄遣いには注意が必要です。人間関係では、チームワークや他者との協力が重要となります。良い関係を築いておくと、将来的に恩恵が得られるでしょ