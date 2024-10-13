俳優・タレントの斉藤祥太（38歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。「キッズ・ウォー」で共演した井上真央について「たぶん向こうも僕のことが好きだった」と語った。番組は今回、「リアルな人生に学ぶ！訳あって人生激変しちゃった瞬間SP」と題し、人生転落を経験したという面々が登場。かつて“イケメン双子俳優”として活躍した、斉藤祥太、斉藤慶太らが出演し、これまでを振り