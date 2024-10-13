イメージが整う「デニムとブーツのコーディネート見本」着用頻度の多いデニムだからこそ、シューズのバリエーションは欠かせない。これから稼働率の高まるブーツを軸に、どんなデニムにどの色、どの形が似合うのか。ワードローブ計画のヒントになりうるコーディネートを一気見。淡ブルーとプレーンな黒さわやかな色みでまとめたスエットとデニムを引き締める黒ブーツ。フィット感のあるセミスクエアトゥを選べば、あせたデニムの無