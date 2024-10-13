主人公・カホは、3年間付き合った彼にふられ、パリに傷心旅行に出掛けた女性。この漫画ではカホと、旅先で出会う男性・レンが幸せな家庭を築くまでの紆余曲折を描きます。両親へ不倫の報告をする前から、父だけがその事実を知っていたというレン。どうやらレンが帰ってくる数時間前、クモ子が先に手を回し、レンの父にだけ事実を伝えていたようで…？『義姉と旦那が不倫した話』第47話をごらんください。 ©イルカ