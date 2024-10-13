仙台市で街頭演説する立憲民主党の野田代表＝13日午後立憲民主党は13日、衆院選比例代表の新たな単独候補29人を発表した。小選挙区も含めた擁立は計237人となり、衆院の過半数（233議席）を上回った。大串博志選対委員長は「単独で政権を担える数字となった」と党本部で記者団に語った。比例29人の内訳は元職4人、新人25人で、いずれも名簿の下位に登載される予定。大阪5区から出馬予定だった西川弘城氏は比例近畿ブロックに回