テニスの武漢オープンを制し、優勝トロフィーを掲げるアリーナ・サバレンカ＝13日、武漢（ゲッティ＝共同）女子テニスの武漢オープンは13日、中国の武漢で行われ、シングルス決勝でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカが鄭欽文（中国）に6―3、5―7、6―3で競り勝ち、今季ツアー4勝目、通算17勝目を挙げた。（共同）