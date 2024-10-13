「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１３日、有明アリーナ）王者井上拓真（２８）＝大橋＝は元日本王者で同級２位の挑戦者堤聖也（２８）＝角海老宝石＝に判定０−３（１１０−１１７、１１３−１１４、１１２−１１５）で敗れ、３度目の防衛に失敗した。戦績は２０勝（５ＫＯ）２敗となった。堤が初の世界戴冠となった。序盤から互いに距離を詰めながら激しく打ち合う展開。３回、４回と堤がプレッシャー