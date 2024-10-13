10月11日にABEMAで放送されたABEMA『バズ！パ・リーグ』に、野球解説者のG.G.佐藤氏が出演。CSのキーマンとして、千葉ロッテマリーンズ・佐々木朗希の名を挙げた。【映像】佐々木朗希の“魔球”が炸裂した瞬間この日、番組の後半では、ついに戦いの火蓋を切るCSについて、その行方を占う内容となったが、そのうち、自身の古巣・ロッテが、ファーストステージで勢いに乗る日本ハムと対戦する予定となっていることについて、G.G.佐藤