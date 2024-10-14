プロボクシングの世界戦４試合は１３日、東京・有明アリーナで行われ、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）フライ級王座決定戦で、寺地拳四朗（ＢＭＢ）がクリストファー・ロサレス（ニカラグア）に１１回６秒ＴＫＯで勝ち、ライトフライ級に続く世界２階級制覇を果たした。寺地の戦績は２４勝（１５ＫＯ）１敗。世界ボクシング協会（ＷＢＡ）バンタム級タイトルマッチでは、挑戦者の堤聖也（角海老宝石）が王者の井上拓真（大橋）