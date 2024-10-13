タレントの有吉弘行（50）が、13日放送のJFN系ラジオ『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（毎週日曜後8：00）に出演。大みそか恒例の『NHK紅白歌合戦』の司会に2年連続で抜てきされたことを受け、次は「審査員で」と意気込みを見せた。【写真あり】有吉弘行、ちょんまげ姿で大晦日に意気込み奇抜投稿にファンも反応「その格好で紅組の司会者に」「もう、衣装合わせ？」有吉は『第73回NHK紅白歌合戦』に、ダチョウ倶楽部、