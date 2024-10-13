豊臣秀吉が1584年、阿波・讃岐の戦国武将、十河存保（まさやす）に救援を約束した書状が発見された。京都市の古書店が所蔵し、徳島市立徳島城博物館学芸員の森脇崇文さん（43）が、書状は原本の可能性が高いと確認した。秀吉と十河の同盟関係の強さが分かる貴重な史料という。仙石秀久が城主だった淡路島の洲本城跡。大阪湾が見渡せる山上にある=2024年10月5日、兵庫県洲本市、森直由撮影書状は1584年6月16日付で縦約28センチ