◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上拓真―同級２位・堤聖也（１３日、東京・有明アリーナ）ＷＢＡ世界バンタム級王者の井上拓真は、同級２位の挑戦者堤聖也（角海老宝石）に０−３の判定で敗れ、３度目の防衛に失敗した。１２年前の８月３日、高校総体準決勝で判定勝ちした相手との４４５４日ぶりの再戦。１９９５年１２月２６日生まれの拓真は、同年１２月２４日生