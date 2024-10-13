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香取慎吾が「笑っていいとも！」に大遅刻、ブチギレられた過去を回顧

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 香取慎吾が13日のABEMAの番組で、レギュラー番組に大遅刻した過去を語った
  • 「笑っていいとも!」のエンディングで登場して、スタジオの空気を回想
  • 「やばいやつらが来たのキャーで...」と当時のスタジオの空気を回想した
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