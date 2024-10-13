声からするとお婆さんかな…13時間に及んだ大腸全摘手術。意識が戻った瞬間から、めちゃくちゃ痛い！／腸よ鼻よ05学生時代に難病特定疾患「潰瘍性大腸炎」を発症した島袋全優さん。３年以上もの間、何度も入退院を繰り返して治療を続けていたのですが、完治を目指してついに大腸全摘手術を行います。しかし、手術直後からまた新たな試練がはじまることに！壮絶な状況ながらも、持ち前のポジティブ精神で明るく乗り切る、奇跡のギャ