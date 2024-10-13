ブリストル・シティ(チャンピオンシップ/イングランド2部)に所属するMF平河悠(23)が自身のインスタグラム(@hirayu_1314)を通じ、入籍したことを報告した。平河によると、結婚相手は山梨学院大時代から交際していた一般女性。「より一層頑張っていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけると幸いです」とコメントした。現在23歳の平河は佐賀東高、山梨学院大を経て、22年に町田でキャリアをスタート。今夏ブリス